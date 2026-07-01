L’after Canoë Canoë Montana R.D 108 Monplaisir Agonès

Informations pratiques

Agonès

L’after Canoë Canoë Montana

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 00:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Une soirée guinguette festive au bord de l’Hérault, entre musique, convivialité et esprit d’été décontracté.

Canoë Montana à Agonès vous invite à vivre une nouvelle édition de “L’After Canoë”, une soirée guinguette inspirée de l’ambiance après-ski, revisitée en version estivale. Dans un cadre chaleureux et convivial, profitez d’un moment festif rythmé par un DJ set signé DJ Sohan.

Tout au long de la soirée, partagez une parenthèse gourmande autour de spécialités du sud et de saveurs variées, dans une atmosphère détendue et festive en bord de rivière. Musique, échanges et bonne humeur se mêlent pour créer une ambiance unique, typique des soirées d’été à Canoë Montana.

Un rendez-vous estival où l’on célèbre l’esprit guinguette dans toute sa simplicité et sa joie de vivre. .

R.D 108 Monplaisir Base de Canoë Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

A festive guinguette evening by the Hérault river, between music, friendliness, and a relaxed summer spirit.

L’événement L’after Canoë Canoë Montana Agonès a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup