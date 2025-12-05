L’After-Christmas Flashmob & Concert ● Noël 2025 Soorts-Hossegor

L’After-Christmas Flashmob & Concert ● Noël 2025

Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor Landes

Début : 2025-12-28

Le 28 décembre de 15h à 17h30, rendez-vous au Kiosque (place de la Concorde) pour prolonger la magie de Noël !

15h–15h30 Flashmob

Participation libre à une chorégraphie menée par Roxane de l’association Everybody Dance. Un moment festif ouvert à tous, petits et grands, débutants ou danseurs confirmés !

15h30–17h30 Concert de Jenny L

Chanteuse, auteure et productrice, Jenny L vous propose un concert alliant influences modernes et classiques, avec une touche personnelle unique sa voix puissante et groovy, sur fond de soul, rock, funk et jazz fera bouger les corps et les coeurs.

Événement organisé par Différence Hossegor, l’association des commerçants du centre-ville. .

Kiosque du centre-ville Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : L’After-Christmas Flashmob & Concert ● Noël 2025

On December 28 from 3pm to 5:30pm, join us at the Kiosque (place de la Concorde) to prolong the magic of Christmas!

