L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE Baillargues
L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE Baillargues vendredi 12 juin 2026.
Baillargues
L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE
Domaine de Massane Baillargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le vendredi 12 juin, profitez d’un afterwork estival, ouvert à toutes et à tous, au practice et au birdie du Golf de Massane ! Cet événement associe animations golf ludiques, food & drinks à partager et concert live.
Le vendredi 12 juin, profitez d’un afterwork estival, ouvert à toutes et à tous, au practice et au birdie du Golf de Massane ! Cet événement associe animations golf ludiques, food & drinks à partager et concert live.
De 18h00 à 20h00, participez à notre Challenge Bullseye sur TrackMan, un jeu de précision et de distance encadré par l’équipe du golf. Ludique et accessible à tous, ce défi vous permettra de tester votre adresse dans une atmosphère conviviale.
La participation est fixée à 10 €, dans la limite des places disponibles et sur inscription. La remise des prix se tiendra entre 20h30 et 21h00.
À partir de 18h30, retrouvez-vous au Birdie pour profiter de l’ouverture du bar et de la restauration dans une ambiance estivale et conviviale.
Planches à partager, pizzas, vins et bières accompagneront cette soirée placée sous le signe de la détente, qui se prolongera en musique avec un concert live en duo. Rejoignez-nous pour cet événement convivial afin de lancer l’été ! .
Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie
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English : L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE
On Friday June 12, enjoy a summer afterwork, open to all, at the driving range and birdie area of Golf de Massane! This event combines fun golf activities, food & drinks and a live concert.
L’événement L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE Baillargues a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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