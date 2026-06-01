Baillargues

L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le vendredi 12 juin, profitez d’un afterwork estival, ouvert à toutes et à tous, au practice et au birdie du Golf de Massane ! Cet événement associe animations golf ludiques, food & drinks à partager et concert live.

Le vendredi 12 juin, profitez d’un afterwork estival, ouvert à toutes et à tous, au practice et au birdie du Golf de Massane ! Cet événement associe animations golf ludiques, food & drinks à partager et concert live.

De 18h00 à 20h00, participez à notre Challenge Bullseye sur TrackMan, un jeu de précision et de distance encadré par l’équipe du golf. Ludique et accessible à tous, ce défi vous permettra de tester votre adresse dans une atmosphère conviviale.

La participation est fixée à 10 €, dans la limite des places disponibles et sur inscription. La remise des prix se tiendra entre 20h30 et 21h00.

À partir de 18h30, retrouvez-vous au Birdie pour profiter de l’ouverture du bar et de la restauration dans une ambiance estivale et conviviale.

Planches à partager, pizzas, vins et bières accompagneront cette soirée placée sous le signe de la détente, qui se prolongera en musique avec un concert live en duo. Rejoignez-nous pour cet événement convivial afin de lancer l’été ! .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie

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English : L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE

On Friday June 12, enjoy a summer afterwork, open to all, at the driving range and birdie area of Golf de Massane! This event combines fun golf activities, food & drinks and a live concert.

L’événement L’AFTER GOLF & LIVE DOMAINE DE MASSANE Baillargues a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER