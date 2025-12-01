L’After Piau 23/12/2025 Station de Piau Aragnouet

L’After Piau 23/12/2025

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Les After Piau rassemblent petits et grands pour terminer la journée dans une ambiance chaleureuse musique, DJ sets gratuits et buvette conviviale au cœur de la station. Un moment simple et festif pour partager le soir en famille ou entre amis, sous les lumières de Piau.

Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

The After Piau event brings young and old together to round off the day in a warm atmosphere: music, free DJ sets and a friendly refreshment bar in the heart of the resort. A simple, festive way to spend the evening with family and friends, under the Piau lights.

Entertainment offered by the resort, flexible according to weather conditions.

German :

Bei den After-Piau-Partys kommen Groß und Klein zusammen, um den Tag in einer gemütlichen Atmosphäre ausklingen zu lassen: Musik, kostenlose DJ-Sets und ein gemütlicher Imbiss im Herzen des Skigebiets. Ein einfacher und festlicher Moment, um den Abend mit der Familie oder mit Freunden unter den Lichtern von Piau zu verbringen.

Die Animation wird vom Skiort angeboten und kann je nach Wetterbedingungen angepasst werden.

Italiano :

Gli eventi After Piau riuniscono giovani e meno giovani per concludere la giornata in un’atmosfera calorosa, con musica, DJ set gratuiti e un simpatico punto di ristoro nel cuore della località. Un modo semplice e festoso per trascorrere una serata con la famiglia e gli amici, sotto le luci del Piau.

Animazione fornita dal resort, flessibile in base alle condizioni meteorologiche.

Espanol :

Los eventos After Piau reúnen a jóvenes y mayores para redondear el día en un ambiente cálido, con música, sesiones gratuitas de DJ y un agradable bar de refrescos en el corazón de la estación. Es una forma sencilla y festiva de pasar una velada con la familia y los amigos, bajo las luces de Piau.

Animación a cargo de la estación, flexible en función de las condiciones meteorológicas.

L’événement L’After Piau 23/12/2025 Aragnouet a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Piau-Engaly|CDT65