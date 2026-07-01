AGENDA · Saint-Pierre-Bois
L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois
mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Pierre-Bois
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bois
L’aftermeuh
Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Bières, cocktails et jus, burger de la ferme, animation musicale et coucher de soleil. .
Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ferme-des-hutten.fr
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English :
L’événement L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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