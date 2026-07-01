UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-Bois

L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois

mercredi 22 juillet 2026 · Saint-Pierre-Bois

L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Ferme des Hutten
Ville
67220 Saint-Pierre-Bois
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saint-Pierre-Bois

L’aftermeuh

Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Bières, cocktails et jus, burger de la ferme, animation musicale et coucher de soleil.   .

Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est   contact@ferme-des-hutten.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Saint-Pierre-Bois (Bas-Rhin)