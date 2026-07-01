Informations pratiques

Saint-Pierre-Bois

L’aftermeuh

Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Bières, cocktails et jus, burger de la ferme, animation musicale et coucher de soleil. .

Ferme des Hutten Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ferme-des-hutten.fr

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English :

L’événement L’aftermeuh Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé