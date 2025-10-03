L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE Aniane

L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE

Aniane Hérault

Tarif : – – 40 EUR

Date :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-03 2025-10-30

Rejoignez Château Capion le vendredi 3 octobre pour le premier Afterwork !

Au programme

– Détente dans le cadre unique du domaine de Capion en intérieur ou extérieur selon la météo.

– Verres de vin ou bouteille du domaine au choix parmi la sélection (Gammes Zéfir, Domaine de Capion, Chemin des Garennes).

– Planches mixtes de charcuterie et fromages de la région proposée par l’Esplanade des fromages .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

Join Château Capion on Friday, October 3 for the first Afterwork!

German :

Treffen Sie Château Capion am Freitag, dem 3. Oktober, zum ersten Afterwork!

Italiano :

Unitevi a Château Capion venerdì 3 ottobre per il primo Afterwork!

Espanol :

¡Únase al Château Capion el viernes 3 de octubre para el primer Afterwork!

