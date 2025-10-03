L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE Aniane
L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE Aniane vendredi 3 octobre 2025.
L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE
Aniane Hérault
Tarif : – – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-30
Rejoignez Château Capion le vendredi 3 octobre pour le premier Afterwork !
Rejoignez Château Capion le vendredi 3 octobre pour le premier Afterwork !
Au programme
– Détente dans le cadre unique du domaine de Capion en intérieur ou extérieur selon la météo.
– Verres de vin ou bouteille du domaine au choix parmi la sélection (Gammes Zéfir, Domaine de Capion, Chemin des Garennes).
– Planches mixtes de charcuterie et fromages de la région proposée par l’Esplanade des fromages .
Aniane 34150 Hérault Occitanie
English :
Join Château Capion on Friday, October 3 for the first Afterwork!
German :
Treffen Sie Château Capion am Freitag, dem 3. Oktober, zum ersten Afterwork!
Italiano :
Unitevi a Château Capion venerdì 3 ottobre per il primo Afterwork!
Espanol :
¡Únase al Château Capion el viernes 3 de octubre para el primer Afterwork!
L’événement L’AFTERWORK DE LA RENTRÉE Aniane a été mis à jour le 2025-09-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT