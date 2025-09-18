L’Afterwork des marques #2 à la Cité du Lait Laval

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 21:30:00

2025-09-18

Un afterwork gourmet en terrasse, des spécialités fromagères, des accords gourmands proposés par les marques au rythme gypsy des Fils Canouche et une douce nostalgie estivale

Pour cet événement unique, vos marques Galbani, Chaussée aux Moines, Président, Lactel, Leerdammer, La Laitière, Yaos, Bridélice et Frutti ont élaboré des recettes de tapas fromagères. Du bar à crèmes à la tartine sucrée salée revisitée en passant par des crousty de fromages, vos papilles vont se régaler.

La Brasserie Mont Hardi vous proposera, à cette occasion, une variété de bières et de vins pour sublimer vos tapas. Votre entrée vous permet de profiter de 2 verres ainsi que de boissons soft à volonté.

L’événement sera rythmé par la musique jazzy des Fils Canouche. Ce groupe est bien connu des Mayennais pour son style musical à la croisée des musiques latines et du swing manouche créant une ambiance à la fois festive et conviviale. L’occasion d’écouter quelques titres de leur nouvel album intitulé Les Pantophiles .

Bar à tatouages, cheesegame (quiz décalé autour de l’univers laitier) et animations surprises viendront également agrémenter la soirée, promettant des moments de divertissement et de découverte de quoi profiter d’une soirée aux allures estivales.

Places limitées, réservation obligatoire.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

English :

A gourmet afterwork on the terrace, cheese specialities, gourmet pairings suggested by the brands to the gypsy rhythm of Fils Canouche and a gentle summer nostalgia

German :

Ein Gourmet-Afterwork auf der Terrasse, Käsespezialitäten, von den Marken vorgeschlagene Gourmet-Abstimmungen zum Gypsy-Rhythmus der Fils Canouche und einer sanften Sommernostalgie

Italiano :

Un dopolavoro gastronomico in terrazza, specialità di formaggi, abbinamenti gastronomici suggeriti dai marchi al ritmo gitano di Fils Canouche e una dolce nostalgia estiva

Espanol :

Un afterwork gastronómico en la terraza, especialidades de queso, maridajes gourmet propuestos por las marcas al ritmo gitano de Fils Canouche y una suave nostalgia estival

