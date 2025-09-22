L’Afterwork Paysan Domaine des Pagats Montaigu-le-Blin
L’Afterwork Paysan
Domaine des Pagats 1 et 3 chemin du Saule Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Début : 2025-09-22 16:00:00
fin : 2025-09-22 23:00:00
2025-09-22
Dans le cadre de la semaine de la gastronomie, l’Office de tourisme L’Abel Destination organise un Afterwork paysan !
Domaine des Pagats 1 et 3 chemin du Saule Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com
English :
As part of Gastronomy Week, L’Abel Destination is organizing a Farmers’ Afterwork!
German :
Im Rahmen der Woche der Gastronomie organisiert das Fremdenverkehrsamt L’Abel Destination ein Bauern-Afterwork!
Italiano :
Nell’ambito della Settimana della Gastronomia, l’Ufficio del Turismo di L’Abel Destination organizza un dopolavoro contadino!
Espanol :
¡En el marco de la Semana de la Gastronomía, la Oficina de Turismo de L’Abel Destination organiza una « Farmers’ Afterwork!
