L’Afterwork Paysan Domaine des Pagats Montaigu-le-Blin

L’Afterwork Paysan Domaine des Pagats Montaigu-le-Blin lundi 22 septembre 2025.

L’Afterwork Paysan

Domaine des Pagats 1 et 3 chemin du Saule Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22 16:00:00

fin : 2025-09-22 23:00:00

Date(s) :

2025-09-22

Dans le cadre de la semaine de la gastronomie, l’Office de tourisme L’Abel Destination organise un Afterwork paysan !

.

Domaine des Pagats 1 et 3 chemin du Saule Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 31 tourisme@label-destination.com

English :

As part of Gastronomy Week, L’Abel Destination is organizing a Farmers’ Afterwork!

German :

Im Rahmen der Woche der Gastronomie organisiert das Fremdenverkehrsamt L’Abel Destination ein Bauern-Afterwork!

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Gastronomia, l’Ufficio del Turismo di L’Abel Destination organizza un dopolavoro contadino!

Espanol :

¡En el marco de la Semana de la Gastronomía, la Oficina de Turismo de L’Abel Destination organiza una « Farmers’ Afterwork!

L’événement L’Afterwork Paysan Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire