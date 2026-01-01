L’afterwork traits libres G.L.A.D & Aubrière Puissance 50 + Cécile Jeanson Joué-lès-Tours

L’afterwork traits libres G.L.A.D & Aubrière Puissance 50 + Cécile Jeanson

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-01-17 18:30:00

fin : 2026-01-17

Notre 1er Afterwork Traits Libres de l’année prend une dimension hors-norme. Déjà avec l’expo participative* Souvenirs Étranges Animaliers de Cécile Jeanson réunissant plusieurs collections de tout poil et de tout support dessins, histoires courtes, mini-BD…

Notre 1er Afterwork Traits Libres de l’année prend une dimension hors-norme. Déjà avec l’expo participative* Souvenirs Étranges Animaliers de Cécile Jeanson réunissant plusieurs collections de tout poil et de tout support dessins, histoires courtes, mini-BD… Puis ensuite le concert dans la Spatiale avec G.L.A.D, bien entouré par 50 jeunes artistes de l’Aubrière assurant danse, chœur et musique ! C’est finalement la version extended de son projet néo-soul dans toute sa puissance ! Entretemps, bien sûr, on n’oublie pas le traditionnel apéro offert pendant le vernissage, suivi de notre petite présentation du nouveau trimestre. .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Our 1st Traits Libres Afterwork of the year takes on an extraordinary dimension. Already with the participative exhibition* Souvenirs Étranges Animaliers by Cécile Jeanson, bringing together several collections of all kinds and in all media: drawings, short stories, mini-comics?

