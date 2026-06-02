La Selve

Lagarde en fête !

La Selve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Le premier week-end de Juillet, c’est la fête à Lagarde !

Samedi 4 juillet

A partir de 20h, bodéga (moules-frites ou saucisse-frites), soirée animée par Tchoutchou Cats et Podium Non Stop Music Show

Dimanche 5 juillet

12h Dépôt de la gerbe au monument aux morts

De 20h/22h Repas Soupe au fromage (17€) Sur réservation avant le 2 juillet au 06 86 98 48 26 06 81 99 06 75 07 86 01 46 51. Soirée animée par DUONIVO

Jeux gonflables pour les enfants sur tout le week-end. .

La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 81 99 06 75

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English :

The first weekend of July, it’s the party at Lagarde!

L’événement Lagarde en fête ! La Selve a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)