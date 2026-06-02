Lagarde en fête ! La Selve
Lagarde en fête ! La Selve samedi 4 juillet 2026.
La Selve
Lagarde en fête !
La Selve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Le premier week-end de Juillet, c’est la fête à Lagarde !
Samedi 4 juillet
A partir de 20h, bodéga (moules-frites ou saucisse-frites), soirée animée par Tchoutchou Cats et Podium Non Stop Music Show
Dimanche 5 juillet
12h Dépôt de la gerbe au monument aux morts
De 20h/22h Repas Soupe au fromage (17€) Sur réservation avant le 2 juillet au 06 86 98 48 26 06 81 99 06 75 07 86 01 46 51. Soirée animée par DUONIVO
Jeux gonflables pour les enfants sur tout le week-end. .
La Selve 12170 Aveyron Occitanie +33 6 81 99 06 75
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English :
The first weekend of July, it’s the party at Lagarde!
L’événement Lagarde en fête ! La Selve a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)