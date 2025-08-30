L’Age de Bière #4 Lachapelle-sous-Chaux
L’Age de Bière #4 Lachapelle-sous-Chaux samedi 30 août 2025.
L’Age de Bière #4
Place de Chacun Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-08-30 14:00:00
fin : 2025-08-31
2025-08-30
Un événement unique en son genre le 30 août 2025 à Lachapelle-sous-Chaux.
En 2025, l’événement tant attendu par les amateurs de bière et de traditions festives fait son grand retour !
La 4e édition de L’Âge de Bière (ADB#4), organisée à Lachapelle-sous-Chaux à l’initiative de l’association Territoire de Découvertes promet une immersion inédite dans l’univers du brassage et de l’artisanat.
Bien plus qu’un simple festival, ADB#4 est une véritable célébration de notre terroir, de nos créateurs et du lien social. .
Place de Chacun Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 34 04 73 territoirededecouvertes@gmail.com
