L’Age d’Or 15ème édition Salle multiculturelle Breuillet

L’Age d’Or 15ème édition

Salle multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Concours de chant amateurs.

Interprètes et auteurs compositeurs de plus de 40 ans.



Restauration sur place

.

English :

Amateur singing competition.

Performers and songwriters over 40.



Catering on site

German :

Wettbewerbe für Amateurgesang.

Interpreten und Komponisten über 40 Jahre.



Verpflegung vor Ort

Italiano :

Concorso di canto amatoriale.

Interpreti e autori di canzoni di età superiore ai 40 anni.



Ristorazione in loco

Espanol :

Concurso de canto para aficionados.

Intérpretes y compositores mayores de 40 años.



Catering in situ

