Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Age d’Or 15ème édition Salle multiculturelle Breuillet

L’Age d’Or 15ème édition Salle multiculturelle Breuillet samedi 15 novembre 2025.

L’Age d’Or 15ème édition

Salle multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-15

Concours de chant amateurs.
Interprètes et auteurs compositeurs de plus de 40 ans.

Restauration sur place
  .

Salle multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 24 72 

English :

Amateur singing competition.
Performers and songwriters over 40.

Catering on site

German :

Wettbewerbe für Amateurgesang.
Interpreten und Komponisten über 40 Jahre.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Concorso di canto amatoriale.
Interpreti e autori di canzoni di età superiore ai 40 anni.

Ristorazione in loco

Espanol :

Concurso de canto para aficionados.
Intérpretes y compositores mayores de 40 años.

Catering in situ

L’événement L’Age d’Or 15ème édition Breuillet a été mis à jour le 2025-10-21 par Royan Atlantique