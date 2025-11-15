L’Age d’Or 15ème édition Salle multiculturelle Breuillet
L’Age d’Or 15ème édition Salle multiculturelle Breuillet samedi 15 novembre 2025.
L’Age d’Or 15ème édition
Salle multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Concours de chant amateurs.
Interprètes et auteurs compositeurs de plus de 40 ans.
Restauration sur place
Salle multiculturelle Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 22 24 72
English :
Amateur singing competition.
Performers and songwriters over 40.
Catering on site
German :
Wettbewerbe für Amateurgesang.
Interpreten und Komponisten über 40 Jahre.
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Concorso di canto amatoriale.
Interpreti e autori di canzoni di età superiore ai 40 anni.
Ristorazione in loco
Espanol :
Concurso de canto para aficionados.
Intérpretes y compositores mayores de 40 años.
Catering in situ
