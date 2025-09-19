L’âge d’or des costumes de télévision Médiathèque de Tarascon Tarascon

L’âge d’or des costumes de télévision Médiathèque de Tarascon Tarascon vendredi 19 septembre 2025.

Cette lecture retrace l’histoire de la télévision française à travers le regard de 15 créateurs de costumes, témoins privilégiés de son évolution technique et artistique depuis les années 1930. Elle met en lumière l’importance du travail collectif et du service public dans la construction d’une mémoire audiovisuelle commune. Le texte est co-écrit par la costumière pionnière Huguette Chasseloup et l’ethnologue Sylvie Perault.

Médiathèque de Tarascon 26, boulevard Gambetta 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 51 52 https://tarascon.fr/mediatheque-municipale.html Fraîchement installée au rez-de-chaussée de la nouvelle Maison multi accueil, la médiathèque de Tarascon s’adapte aux besoins des habitants et aux nouvelles pratiques culturelles. Elle abrite notamment le service Archives/Patrimoine écrit. La salle de lecture, située au cœur de la médiathèque. Près d’un kilomètre d’archives et de fonds patrimoniaux de l’ancienne bibliothèque sont désormais conservés dans deux magasins, équipés de rayonnages mobiles et d’un contrôle de l’environnement, permettant d’assurer la bonne conservation des collections

Éditions du jongleur