L’agenda des derbies parisiens 2026 Stade Jean Bouin PARIS
L’agenda des derbies parisiens 2026 Stade Jean Bouin PARIS dimanche 4 janvier 2026.
Football
Masculin
- Dimanche 4 janvier : PSG – PFC, 17e journée de Ligue 1, Parc des Princes (16e)
- Lundi 12 janvier : PSG – PFC, 16e de finale de la Coupe de France, Parc des Princes (16e)
- Samedi 16 mai : PFC – PSG, 34e journée de Ligue 1, stade Jean Bouin (16e)
Féminin
- Samedi 7 février : PFC – PSG, 15e journée d’Arkema Première Ligue
Et pour ne rien rater de l’actu sportive, on s’abonne à la NL du mercredi !
Cette année, la capitale va vibrer au rythme des derbies qui opposeront ses différents clubs. Petit tour d’horizon des échéances à ne pas manquer.
Du dimanche 04 janvier 2026 au samedi 16 mai 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-04T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS
Afficher la carte du lieu Stade Jean Bouin et trouvez le meilleur itinéraire