L’agenda des derbies parisiens 2026 Stade Jean Bouin PARIS

Football

Masculin

Dimanche 4 janvier : PSG – PFC, 17 e journée de Ligue 1, Parc des Princes (16 e )

PSG – PFC, 17 journée de Ligue 1, Parc des Princes (16 ) Lundi 12 janvier : PSG – PFC, 16 e de finale de la Coupe de France, Parc des Princes (16 e )

PSG – PFC, 16 de finale de la Coupe de France, Parc des Princes (16 ) Samedi 16 mai : PFC – PSG, 34e journée de Ligue 1, stade Jean Bouin (16e)

Féminin

Samedi 7 février : PFC – PSG, 15e journée d’Arkema Première Ligue

Cette année, la capitale va vibrer au rythme des derbies qui opposeront ses différents clubs. Petit tour d’horizon des échéances à ne pas manquer.

Du dimanche 04 janvier 2026 au samedi 16 mai 2026 :

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS



