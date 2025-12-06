L’agenda des Fresques de la Crue à l’Académie du Climat Académie du climat Paris

Préparez-vous à affronter un scénario palpitant : la Seine monte sans que rien ne semble pouvoir l’arrêter ! Pendant plusieurs semaines, le quotidien à Paris est bouleversé. Comment réagirez-vous face à cette crise ? Cette expérience sera l’occasion de vivre dans le Paris d’aujourd’hui une crue majeure, telle que celle qui s’est produite en 1910 et qui a 1 probabilité sur 100 de se reproduire chaque année, en vous mettant dans la peau de Parisiennes et Parisiens.

️ L’enjeu sera de comprendre, en jouant les mécanismes à l’œuvre, l’évolution d’une crue centennale, ses impacts et ses effets dans la vie des habitants, des dispositifs publics prévus, mais aussi la manière dont on peut s’y préparer à son échelle et s’entraider entre voisins.

Lors d’une Fresque de la Crue, les participants vont :

apprendre ce qui peut arriver jour après jour pendant une crue et une décrue de la Seine ;

comprendre comment les impacts de la crue peuvent varier en fonction des situations personnelles ;

concevoir des clés d’actions simples pour se préparer et aider ses voisins.

Conçue par des Volontaires de Paris, avec l’appui du Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) et de la Ville de Paris, cette Fresque vous transformera en acteurs de la résilience. Une expérience ludique et basée sur le dialogue vous attend pour renforcer votre culture du risque et les capacités de la capitale à absorber les chocs !

L’agenda détaillé

Le 6 décembre 2025, de 14 h à 17 h – inscriptions ici

Le 9 janvier 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

Le 5 février 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

Le 19 mars 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

Le 10 avril 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

Le 21 mai 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

Le 12 juin 2026, de 18 h à 21 h – inscriptions ici

La Seine déborde… êtes-vous prêt à naviguer dans les eaux troubles d’une crue centennale ? Découvrez les rouages d’une inondation majeure et apprenez, en équipe, à bâtir la résilience face à ce phénomène naturel qui pourrait bouleverser la capitale.

Du samedi 06 décembre 2025 au vendredi 12 juin 2026 :

gratuit Public adultes.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris