L’agenda du Conservatoire Gustave Charpentier Conservatoire Municipal Gustave Charpentier PARIS lundi 15 septembre 2025.

Le conservatoire du 18e offre toute l’année une belle programmation diverse de spectacles de musique, chant, danse et théâtre. Vous êtes invités à découvrir, le travail de nos enseignants et de nos élèves au quatre coins du 18e pour des moments d’émotions partagées. Nous espérons pouvoir vous faire découvrir l’enthousiasme et le dynamisme de l’équipe du conservatoire Gustave charpentier.

Du lundi 15 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

début : 2025-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Conservatoire Municipal Gustave Charpentier 29 rue Baudelique 75018 PARIS

https://www.eventbrite.fr/o/conservatoire-18-gustave-charpentier-18306983075 +33171287690 marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/Conservatoire-Gustave-Charpentier-CMA18-360413610816903/events/admin/ https://www.facebook.com/Conservatoire-Gustave-Charpentier-CMA18-360413610816903/events/admin/