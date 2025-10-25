Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’agenda du Rando club Pays des 7 Rivières Rioz

maison de pays Rioz Haute-Saône

Tarif :

Date et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :
2025-10-25 2025-11-29

Le Rando Club Pays des 7 Rivières vous propose son agenda.
N’oubliez pas de prendre votre licence à la journée ou à l’année !
Pour plus d’informations, contactez le club randoclub7rivieres@gmail.com   .

maison de pays Rioz 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   randoclub7rivieres@gmail.com

