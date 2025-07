L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K Panzoult

L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K Panzoult samedi 13 septembre 2025.

L’AGENT 00203 CONTRE MONSIEUR K

14 Route de Chinon Panzoult Indre-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13 21:30:00

Date(s) :

2025-09-13

Alors qu’il termine une mission à Hong Kong, l’agent secret 00203, alias Roger Toulemonde, est convoqué à Buckingham Palace car le sinistre Mr K menace de détourner le méridien de Greenwich et s’il réussit il sera le maître du temps. Oh Please Roger, save the world ! le supplie la Reine. Avec sa caméra aux super-pouvoirs et avec l’aide de Super 8 man et de Natacha, l’agent 00203 doit donc sauver la planète… Le spectacle est joué sous une forme cinéthéâtrale à partir d’un film muet en super 8 tourné sur une période de 20 ans, projeté et doublé en direct, avec bruitages, dialogues, musiques et interactions avec le public.

Un évènement temps fort Prix POLARS EN VAL DE VIENNE coordonné avec et par les bibliothèques du territoire

Réalisateur, metteur en scène Didier GRIGNON

14 Route de Chinon Panzoult 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

On completing a mission in Hong Kong, secret agent 00203, alias Roger Toulemonde, is summoned to Buckingham Palace, as the sinister Mr K is threatening to hijack the Greenwich meridian, and if he succeeds, he’ll be the master of time.

German :

Während er eine Mission in Hongkong beendet, wird der Geheimagent 00203 alias Roger Toulemonde in den Buckingham Palace gerufen, da der unheimliche Mr. K droht, den Meridian von Greenwich umzuleiten, und wenn ihm das gelingt, wird er zum Herrscher über die Zeit.

Italiano :

Al termine di una missione a Hong Kong, l’agente segreto 00203, alias Roger Toulemonde, viene convocato a Buckingham Palace perché il sinistro Mr K minaccia di dirottare il meridiano di Greenwich: se ci riuscirà, sarà il padrone del tempo.

Espanol :

Tras completar una misión en Hong Kong, el agente secreto 00203, alias Roger Toulemonde, es convocado al Palacio de Buckingham porque el siniestro Sr. K amenaza con secuestrar el meridiano de Greenwich. Si lo consigue, será el amo del tiempo.

