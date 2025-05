L’agglo à vélo – La Selle-en-Luitré, 24 mai 2025 10:00, La Selle-en-Luitré.

Ille-et-Vilaine

L’agglo à vélo Parking de l’Aumaillerie La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Fougères Agglomération organise cet événement avec pour but de sensibiliser, informer et accompagner les habitants dans le changement de leurs habitudes de déplacement, tout en créant une véritable culture vélo sur le territoire. Cette journée festive et pédagogique mettra l’accent sur la sécurité à vélo, avec Un parcours de prévention routière, une initiation à la conduite d’un VAE, un atelier angles morts autour d’un bus avec mannequins cyclistes, des diagnostics vélos et quiz autour du code de la route. Des parcours accompagnés seront également proposés tout au long de la journée Parcours culturel commenté en VAE avec Roazhon Mobility Départs réguliers, prêt de VAE possible (lien des inscriptions à dans l’onglet réserver), balade familiale autour de l’étang de Beaucé (5 km) avec Osez le Vélo, parcours sportif (30 km) vers Parigné avec l’Union Cycliste de Fougères et l’US Lécoussoise, et surtout, un parcours culturel guidé et commenté avec l’Office de Tourisme (sur inscription, 12 personnes max). Sur place, petits et grands pourront découvrir Le Smoothyclette, pour mixer son smoothie en pédalant, l’atelier anti-gaspi, pour transformer ses déchets en objets utiles, une battle vélo pour activer une vidéo motion design du Schéma Directeur Vélo, l’écochenille, un manège à sensation (à partir de 12 ans), les vélos rigolos, pour tester des montures originales, le triporteur Bulles Fabules & Funambules, en déambulation festive toute la journée. À la fin de la journée, un quiz grand public sera distribué à l’arrivée. En découvrant les stands, les participant·e·s pourront répondre aux questions et déposer leur bulletin dans une urne. Le tirage au sort aura lieu à 17h45, avec à la clé 1er prix 3 mois de location VAE offerts par Transdev, 2e prix -50 % sur un vélo rénové de l’atelier ARHES, 3e prix Un lot de goodies vélo ! .

Parking de l’Aumaillerie

La Selle-en-Luitré 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 50 34

