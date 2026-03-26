L’Agglomérée départ Trail 23 km

Saint-Paul Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Ici, c’est la Corrèze, que même les traileurs locaux continuent de découvrir, au fil des sentiers et des foulées des coins et recoins secrets. Surprenante et réservée, la Corrèze ne se dévoile pas aussi facilement. Ici les dédales forestiers les plus intimes se méritent et s’apprécient. Sentiers monotraces, murs et autres petits plaisirs offrent un terrain de jeu inépuisable. Ici c’est la Corrèze ! Venez voir notre trésor caché…nous allons, le temps d’une course, vous mettre des paillettes pleins les baskets !

Départ du Trail Nature 23 km. Inscription uniquement par internet jusqu’au samedi 4 avril, 17h. Pas d’inscription sur place .

Saint-Paul 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine agglomeree@tulleagglo.fr

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English : L’Agglomérée départ Trail 23 km

L’événement L’Agglomérée départ Trail 23 km Saint-Paul a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze