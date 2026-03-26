L’Agglomérée Rando 10 km Naves

L'Agglomérée Rando 10 km Naves 2026-04-05

L’Agglomérée Rando 10 km Naves dimanche 5 avril 2026.

L’Agglomérée Rando 10 km

Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-05

De St Augustin à Tulle en passant par St Salvadour et Naves, vous découvrirez les richesses de notre patrimoine bâti.
Le nord-ouest du territoire, d’un versant à l’autre vous délivre ses secrets et vous réserve de très belles surprises.
Inscription uniquement par internet jusqu’au samedi 4 avril 17h.
Pas d’inscription sur place
Navette gratuite sur inscription (jusqu’au dimanche 29 mars minuit) Tulle > Naves le matin pour se rendre sur le site de départ.   .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   agglomeree@tulleagglo.fr

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English : L’Agglomérée Rando 10 km

L’événement L’Agglomérée Rando 10 km Naves a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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