L’Agglomérée Village d’arrivée Tulle
L’Agglomérée Village d’arrivée Tulle dimanche 5 avril 2026.
L’Agglomérée Village d’arrivée
Avenue Guynemer Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Pour sa 4ᵉ édition, l’Agglomérée vous donne rendez-vous pour deux jours d’aventure sportive au cœur des paysages corréziens. Depuis sa création, l’événement rassemble habitants, familles, clubs et passionnés autour d’un même esprit partager une expérience sportive, conviviale et authentique.
Au programme 2026
Cyclos Deux parcours cyclosportifs (85 et 105km) et trois cyclotouristes (65, 85 et 105 km), dont 40 km sur le tracé de la 9ᵉ étape du Tour de France 2026.
Randonnées trois parcours de 10, 22 ou 32 km au départ Naves, de St Salvadour et de St-Augustin.
VTT Trois tracés de 30, 40 ou 60km. .
Avenue Guynemer Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine agglomeree@tulleagglo.fr
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English : L’Agglomérée Village d’arrivée
L’événement L’Agglomérée Village d’arrivée Tulle a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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