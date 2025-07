L’AGIT AU VERT ESPLANADE DU LIDO Toulouse

ESPLANADE DU LIDO 14 Rue de Gaillac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

2025-08-22

Chanson, théâtre mécanique, performances de rue, arts visuels, duo piano-voix… Cette année, le festival est beau, ambitieux, peuplé de petites pépites de joie, de sensibilité, de théâtre et d’amour !

L’Agit au Vert palpite sur trois jours de théâtre intensif dans l’été aux pieds du Lido, en alternance désormais avec le festival en biennale du Cirque Pardi. Pour cette édition de 2025, l’Agit souhaite de ce fait s’appuyer sur les partenariats créés avec les compagnies locales venues sous le chapiteau au cours de ces dernières années, et faire de ce festival une vitrine de l’infusion culturelle.

Un petit aperçu de la programmation sous le chapiteau

VENDREDI

18H LilaScopique (sortie de residence)

20H Soif d’adrénaline (spectacle concert)

21h30 Bien, reprenons… (théâtre)

22H45 La Bruja (concert)

SAMEDI

15H Atelier de création (art plastique)

17H30 Solex (théâtre)

19H VOYOUeS (théâtre)

21H15 J’écris comme on se venge (théâtre)

22H30 Le Tout Puissant Tropical Orchestra (concert)

DIMANCHE

16H15 Manuel à l’usage des Non-Adultes (théâtre)

17H45 1978 (théâtre et cirque)

20H15 Julos et Philoberthe retapent des morceaux (spectacle concert)

Bon à savoir

– Ouverture du site 1h avant le premier spectacle

– Buvette et restauration conviviale sur place.

Pour découvrir toute la programmation, rendez-vous sur le site du festival.

ESPLANADE DU LIDO 14 Rue de Gaillac Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 7 69 80 27 26 agittheatre@gmail.com

English :

Song, mechanical theater, street performances, visual arts, piano-voice duets… This year’s festival is beautiful, ambitious and full of little nuggets of joy, sensitivity, theater and love!

German :

Chanson, mechanisches Theater, Straßenperformances, visuelle Künste, Piano-Voice-Duo… Dieses Jahr ist das Festival schön, ambitioniert und bevölkert von kleinen Nuggets der Freude, der Sensibilität, des Theaters und der Liebe!

Italiano :

Canzone, teatro meccanico, spettacoli di strada, arti visive, duetti piano-voce… Il festival di quest’anno è bello, ambizioso e pieno di piccole perle di gioia, sensibilità, teatro e amore!

Espanol :

Canción, teatro mecánico, espectáculos de calle, artes plásticas, dúos piano-voz… El festival de este año es hermoso, ambicioso y está lleno de pequeñas pepitas de alegría, sensibilidad, teatro y amor

