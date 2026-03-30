L’AGNI selon la medecine indienne PLUCKY Agen

L’AGNI selon la medecine indienne

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cet atelier explore le concept d’Agni, le feu digestif selon l’Ayurveda, essentiel à ta santé physique et mentale ainsi qu’à l’équilibre de ton bien-être. Tu apprendras à identifier les signes d’un Agni équilibré ou affaibli et découvriras des conseils pratiques pour optimiser ta digestion…

Cet atelier explore le concept d’Agni, le feu digestif selon l’Ayurveda, essentiel à ta santé physique et mentale ainsi qu’à l’équilibre de ton bien-être. Tu apprendras à identifier les signes d’un Agni équilibré ou affaibli et découvriras des conseils pratiques pour optimiser ta digestion grâce à l’alimentation, aux épices, et aux habitudes de vie adaptées à ta constitution. Amélie t’aidera à mieux comprendre ton métabolisme de façon personnalisée et à cultiver une digestion harmonieuse, source de vitalité et de bien-être. .

PLUCKY 108 Boulevard de la République Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 66 06 15 plucky.agen@gmail.com

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English : L’AGNI selon la medecine indienne

This workshop explores the concept of Agni, the digestive fire according to Ayurveda, essential to your physical and mental health and balanced well-being. You’ll learn to identify the signs of a balanced or weakened Agni, and discover practical tips for optimizing your digestion…

L’événement L’AGNI selon la medecine indienne Agen a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Destination Agen