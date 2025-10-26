L’agora des pillards et pillardes [cabaret] Théâtre Ouvert Paris
L’agora des pillards et pillardes [cabaret] Théâtre Ouvert Paris dimanche 26 octobre 2025.
Mais où va-t-il chercher ces mots métissés ? Pourquoi là, précisément ? Et dans quel dessein ?
Surtout qu’est-ce qu’il en fait : est-ce qu’il adopte par
affinité, est-il bienvenu pour combler un manque… ou bien veut-il
parfois un peu coloniser ?
Il lui arrive même, tiens tiens, de détourner complètement le sens initial du mot qu’il a osé glaner.
Wesh… ce serait bien la peine que de joyeux intellos viennent secouer ce cocotier langagier !
Pour mener à bien ce cabaret politico-ludique, chaque auteurice se
voit ici confier un phonème dont la racine provient d’une autre langue. À
elleux de se l’approprier et d’en faire l’objet d’une parole
personnelle. De le faire se déployer en volage libellule ou en puissant
étendard.
Toutes les langues s’échangent, s’empruntent et se contaminent. Notre français ne se gêne d’ailleurs jamais pour aller piocher dans les autres idiomes pour s’approprier certains vocables, qu’il s’agisse par exemple de brainwasher quelqu’un pour s’éviter d’avoir le seum.
Le dimanche 26 octobre 2025
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre sur réservation
Public adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-26T19:30:00+01:00
fin : 2025-10-26T20:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-26T18:30:00+02:00_2025-10-26T19:30:00+02:00
Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lagora-des-pillard%c2%b7es-cabaret/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/