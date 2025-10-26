L’agora des pillards et pillardes [cabaret] Théâtre Ouvert Paris

Mais où va-t-il chercher ces mots métissés ? Pourquoi là, précisément ? Et dans quel dessein ?

Surtout qu’est-ce qu’il en fait : est-ce qu’il adopte par

affinité, est-il bienvenu pour combler un manque… ou bien veut-il

parfois un peu coloniser ?

Il lui arrive même, tiens tiens, de détourner complètement le sens initial du mot qu’il a osé glaner.

Wesh… ce serait bien la peine que de joyeux intellos viennent secouer ce cocotier langagier !

Pour mener à bien ce cabaret politico-ludique, chaque auteurice se

voit ici confier un phonème dont la racine provient d’une autre langue. À

elleux de se l’approprier et d’en faire l’objet d’une parole

personnelle. De le faire se déployer en volage libellule ou en puissant

étendard.

Toutes les langues s’échangent, s’empruntent et se contaminent. Notre français ne se gêne d’ailleurs jamais pour aller piocher dans les autres idiomes pour s’approprier certains vocables, qu’il s’agisse par exemple de brainwasher quelqu’un pour s’éviter d’avoir le seum.

Le dimanche 26 octobre 2025

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre sur réservation

Public adultes. A partir de 13 ans.

Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta 75020 Paris

