L’AGORA PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS À LA RENCONTRE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières

L’AGORA PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS À LA RENCONTRE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières mercredi 17 septembre 2025.

L’AGORA PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

18 Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Venez découvrir les associations locales lors des Portes Ouvertes de la Maison des Loisirs de Saint-Pons ! De 14h à 17h, stands associatifs, échanges, animations et troc de bonnes affaires vous attendent. Un après-midi convivial et ouvert à tous !

La Maison des Loisirs de Saint-Pons vous ouvre ses portes pour un après-midi de rencontres et de découvertes ! De 14h à 17h, les associations locales vous accueillent sur leurs stands pour présenter leurs activités, échanger avec les habitants et partager leurs passions. Profitez également d’un espace de troc pour faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse et solidaire. Que vous soyez curieux, nouvel arrivant ou simplement en quête d’inspiration, cet événement est l’occasion idéale pour tisser des liens et s’impliquer dans la vie locale. Entrée libre et bonne humeur garantie ! .

18 Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 65 95

English :

Outing to Villemagne-L?Argentierre, discussion about women in rural areas

With the « En venir en nous » collective

German :

Ausflug nach Villemagne-L?Argentierre, Austausch über die Frau im ländlichen Raum

Mit dem Kollektiv « En venir en nous » (In uns kommen)

Italiano :

Venite a scoprire le associazioni locali alla Maison des Loisirs di Saint-Pons! Dalle 14.00 alle 17.00, potrete incontrare e chiacchierare con altre associazioni, partecipare ad attività e barattare occasioni. Un pomeriggio conviviale aperto a tutti!

Espanol :

Venga a descubrir las asociaciones locales en la Maison des Loisirs de Saint-Pons De 14:00 a 17:00, podrá conocer y charlar con otras asociaciones, participar en actividades y hacer trueques. Una tarde agradable y abierta a todos

L’événement L’AGORA PORTES OUVERTES ASSOCIATIONS À LA RENCONTRE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-08-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC