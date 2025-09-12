L’AGORA REPAS PARTAGÉ INITIATIVE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières

L’AGORA REPAS PARTAGÉ INITIATIVE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières vendredi 12 septembre 2025.

L’AGORA REPAS PARTAGÉ INITIATIVE DES HABITANTS

18 Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

À partir de 19h, retrouvons-nous à la Maison des Loisirs pour un repas partagé ouvert à tous ! Chacun apporte un plat salé ou sucré et ses couverts. Un moment simple, convivial et gourmand pour se rencontrer et échanger entre voisins.

La journée se poursuit à la Maison des Loisirs avec un grand repas partagé dès 19h, organisé à l’initiative des habitants. Le principe est simple chacun apporte un plat salé ou sucré à partager, ainsi que ses couverts. Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus pour ce moment de convivialité et d’échange. C’est l’occasion parfaite pour goûter des spécialités, discuter autour d’une table et renforcer les liens entre voisins. Aucune inscription nécessaire, juste l’envie de partager et de passer une belle soirée ensemble. On vous attend nombreux ! .

18 Rue du Barry Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 65 95

English :

From 7pm, let’s meet at the Maison des Loisirs for a shared meal open to all! Bring your own sweet or savoury dish and cutlery. It’s a simple, convivial and delicious way to meet and chat with your neighbors.

German :

Ab 19 Uhr treffen wir uns im Maison des Loisirs zu einem gemeinsamen Essen, an dem alle teilnehmen können! Jeder bringt ein süßes oder salziges Gericht und sein Besteck mit. Ein einfacher, geselliger und leckerer Moment, um sich unter Nachbarn zu treffen und auszutauschen.

Italiano :

Dalle 19.00, venite alla Maison des Loisirs per un pasto condiviso aperto a tutti! Portate il vostro piatto dolce o salato e le posate. È un modo semplice, amichevole e gustoso per incontrarsi e chiacchierare con i vicini.

Espanol :

A partir de las 19.00 h, venga a la Maison des Loisirs para compartir una comida abierta a todos Traiga su plato dulce o salado y sus cubiertos. Es una manera sencilla, agradable y sabrosa de conocer y charlar con sus vecinos.

L’événement L’AGORA REPAS PARTAGÉ INITIATIVE DES HABITANTS Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-08-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC