L’Agora stoïcienne de Guillaume Beauquesne au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Éclairée par les apports des grandes figures stoïciennes, cette agora contemporaine, ouverte, participative, a pour but de rassembler, de relier, pour mieux repenser ensemble nos engagements citoyens. Individuellement, collectivement, joyeusement.

L’objectif de ce cycle de conférences est de vous permettre, au fil des sessions, de retrouver progressivement votre pouvoir d’agir.

Le samedi 22 novembre, 14h30 : Faire corps grâce à la philosophie stoïcienne, penseurs du lien

Le samedi 20 décembre, 14h30 : Le souffle des Stoïciens, une philosophie de la libération intérieure

Rejoignez-nous pour un moment hors du temps, où penser ensemble devient une source de réconfort et d’apaisement.

Déroulé

20 mn : introduction participative autour de la thématique du mois

40 mn : éclairage philosophique de la thématique

20 mn : atelier de mise en pratique via un outil concret

10 mn : temps de questions-réponses

Objectifs

Découverte d’une thématique / éclairage philosophique

Prise de recul et questionnement

Identification de leviers de changement

Mise en place d’un engagement citoyen concret

Partage, mise en lien, création d’une communauté de pratique

L’Agora stoïcienne est un espace de rencontres pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur les grands enjeux de notre époque.

Le samedi 20 décembre 2025

de 14h30 à 16h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

