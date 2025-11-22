L’Agora stoïcienne de Guillaume Beauquesne au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris
Éclairée par les apports des grandes figures stoïciennes, cette agora contemporaine, ouverte, participative, a pour but de rassembler, de relier, pour mieux repenser ensemble nos engagements citoyens. Individuellement, collectivement, joyeusement.
L’objectif de ce cycle de conférences est de vous permettre, au fil des sessions, de retrouver progressivement votre pouvoir d’agir.
Le samedi 22 novembre, 14h30 : Faire corps grâce à la philosophie stoïcienne, penseurs du lien
Le samedi 20 décembre, 14h30 : Le souffle des Stoïciens, une philosophie de la libération intérieure
Rejoignez-nous pour un moment hors du temps, où penser ensemble devient une source de réconfort et d’apaisement.
Déroulé
- 20 mn : introduction participative autour de la thématique du mois
- 40 mn : éclairage philosophique de la thématique
- 20 mn : atelier de mise en pratique via un outil concret
- 10 mn : temps de questions-réponses
Objectifs
- Découverte d’une thématique / éclairage philosophique
- Prise de recul et questionnement
- Identification de leviers de changement
- Mise en place d’un engagement citoyen concret
- Partage, mise en lien, création d’une communauté de pratique
L’Agora stoïcienne est un espace de rencontres pour toutes celles et ceux qui s’interrogent sur les grands enjeux de notre époque.
Le samedi 20 décembre 2025
de 14h30 à 16h00
Le samedi 22 novembre 2025
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
