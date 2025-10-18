L’AGOWEEN Joinville
L'AGOWEEN Joinville samedi 18 octobre 2025.
L'Agora Joinville Haute-Marne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-31
2025-10-18
Tout public
Du 18 au 31 octobre, le Comptoir des Jeux passe en mode Halloween !
Compétitions de Gel Blaster, rétrogaming horrifique, défis, gonflables, jeux d’adresse… et des bonbons à gogo
Rejoins le camp des Démons ou des Vampires et affronte tes amis dans des épreuves endiablées !
Nocturne spéciale le 31 octobre jusqu’à 22h viens déguisé pour une boisson offerte !
mardi, mercredi, jeudi 12h30 à 19h
vendredi 12h30 à 20h (à l’exception du vendredi 31 octobre jusqu’à 22h)
samedi 14h 20h .
L’Agora Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 9 78 81 83 72 contact@lescomptoirs52.fr
