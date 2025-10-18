L’AGOWEEN Joinville

L’AGOWEEN Joinville samedi 18 octobre 2025.

L’AGOWEEN

L’Agora Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-18

Tout public

Du 18 au 31 octobre, le Comptoir des Jeux passe en mode Halloween !

Compétitions de Gel Blaster, rétrogaming horrifique, défis, gonflables, jeux d’adresse… et des bonbons à gogo

Rejoins le camp des Démons ou des Vampires et affronte tes amis dans des épreuves endiablées !

Nocturne spéciale le 31 octobre jusqu’à 22h viens déguisé pour une boisson offerte !

mardi, mercredi, jeudi 12h30 à 19h

vendredi 12h30 à 20h (à l’exception du vendredi 31 octobre jusqu’à 22h)

samedi 14h 20h .

L’Agora Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 9 78 81 83 72 contact@lescomptoirs52.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’AGOWEEN Joinville a été mis à jour le 2025-10-12 par Antenne de Joinville