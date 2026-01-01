L’agriculture biologique Conférence Route du Radôme Pleumeur-Bodou

L’agriculture biologique Conférence

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE Contraintes pour l’agriculteur, bénéfices pour le consommateur

par Antoine PERSON.

Le conférencier abordera l’évolution de l’agriculture biologique à travers le monde, en France et plus particulièrement en Bretagne.

Il tentera ensuite de répondre de façon plus détaillée aux questions suivantes

– Pourquoi la bio ne décolle pas en France ?

– Pourquoi manger bio ?

– Quels sont les effets de l‘agriculture bio sur notre biodiversité ?

– Quelles sont les différences fondamentales entre le porc bio et le porc conventionnel ?

Il conclura en tentant de montrer que le développement de l’agriculture biologique est, bien entendu, une histoire de marché, mais surtout un choix de société.

Le conférencier

Antoine Person, après des études agronomiques et avoir travaillé dans une coopérative, a repris en 2020 la ferme familiale de Kernéan à Pleumeur-Bodou pour l’orienter vers une production de porcs bio.

Sa démarche a été récompensée par le label Bio Cohérence attaché à ces animaux.

Travaillant en étroite collaboration avec les légumiers bio, il est administrateur du GAB22 (Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor). .

Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’agriculture biologique Conférence Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose