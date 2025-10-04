L’agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique Médiathèque Albert Camus Clapiers

L’agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique Médiathèque Albert Camus Clapiers samedi 4 octobre 2025.

L’agriculture et les systèmes alimentaires du monde face au changement climatique Samedi 4 octobre, 17h00 Médiathèque Albert Camus Hérault

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Fin : 2025-10-04T17:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Conférence en partenariat avec le Cirad et dans le cadre de l’exposition « Préserver et nourrir la planète : le vivant grand format » à la médiathèque Albert Camus.

Par Vincent Blanfort, chargé de mission « climat » du Cirad.

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/

Médiathèque Albert Camus 12 rue Albert Camus 34830 Clapiers Clapiers 34830 Hérault Occitanie 0467564620 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/ »}] Bus n°22, arrêt (Fesquet)

Conférence en partenariat avec le Cirad et dans le cadre de l’exposition « Préserver et nourrir la planète : le vivant grand format » à la médiathèque Albert Camus.

CIRAD©DR