L’agriculture forme et recrute ! Venez rencontrer des professionnels ! Agence RENNES EST Bruz

Participez à notre événement exclusif dédié à la rencontre des entreprises du secteur agricole ! Cet événement est l’occasion idéale pour tout public de s’informer sur les métiers du secteur agricole et le marché de l’emploi. Venez obtenir des réponses à toutes vos questions grâce à la présence de professionnels expérimentés. Que vous soyez à la recherche d’un emploi, d’une reconversion ou simplement curieux d’en savoir plus sur ce secteur dynamique, cet événement est fait pour vous. Profitez de cette opportunité pour échanger directement avec des recruteurs, découvrir les dernières tendances du marché et bénéficier de conseils personnalisés pour définir votre projet professionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-18T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-18T16:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/489082

Agence RENNES EST 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine