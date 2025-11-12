L’agriculture, responsable, victime ou source de solution de la crise socio-écologique Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes

L’agriculture, responsable, victime ou source de solution de la crise socio-écologique Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes Rennes mercredi 12 novembre 2025.

Un événement organisé dans le cadre du cycle « Les voix de la redirections »

Cette table-ronde sera anbimée par le journaliste Xavier Debontride.

* Pierre Dupraz, Chef du département de recherche EcoSocio d’INRAE (politiques agricoles à l’échelle européenne)

* Arnaud Lecuyer, VP Région Bretagne (politiques agricoles, Région Bretagne)

* Laurence Ligneau, Chargée de mission Climat-carbone, Chambre d’agriculture (accompagnement des agriculteurs)

* Valérie Bonnardot, Enseignante-Chercheure en géographie physique et environnement, Département de géographie et d’aménagement de l’espace de l’Université de Rennes 2

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T16:45:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T18:15:00.000+01:00

Amphi B, Bâtiment 2A, campus de Beaulieu, Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc, 35069 Rennes CEDEX Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine