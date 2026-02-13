L’agrioconso : quand l’agriculture se veut raisonnable, LAGRIOCONSO, Petit-Canal

L’agrioconso : quand l’agriculture se veut raisonnable 6 et 7 juin LAGRIOCONSO Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

L’exploitation de Michel Plumasseau se situe à Gros Cap Petit-Canal.

L’agrioconso prône une culture raisonnable ou l’on peut retrouver tous les produits de notre terroir.

Michel vous expliquera l’organisation de son exploitation et vous fera découvrir certaines techniques de cultures.

Une vente de produits de saison vous sera proposée.

L’agrioconso : quand l’agriculture se veut raisonnable

©l’agrioconso