L’agroalimentaire recrute. Venez participer au brunch de l’emploi. Châteauroux – Agence ISSOUDUN Châteauroux

L’agroalimentaire recrute. Venez participer au brunch de l’emploi. Jeudi 6 novembre, 08h00 Châteauroux – Agence ISSOUDUN Indre

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T11:00:00

Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire tout en dégustant leurs produits

Porte ouvertes de 09h00 à 12h00

Châteauroux – Agence ISSOUDUN 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire tout en dégustant leurs produits #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire