L’agroalimentaire recrute. Venez participer au brunch de l’emploi Fécamp – Agence FECAMP Fécamp

L’agroalimentaire recrute. Venez participer au brunch de l’emploi Mercredi 5 novembre, 10h00 Fécamp – Agence FECAMP Seine-Maritime

Début : 2025-11-05T10:00:00+01:00 – 2025-11-05T13:00:00+01:00

Fin : 2025-11-05T10:00:00+01:00 – 2025-11-05T13:00:00+01:00

Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire tout en dégustant leur production. Seront présentes des entreprises de Fécamp.

Porte ouverte de 11h00 à 14h00

Fécamp – Agence FECAMP 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandy

Venez rencontrer les entreprises de l’agroalimentaire tout en dégustant leur production. Seront présentes des entreprises de Fécamp. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie agroalimentaire