L’AGROFORESTERIE M’A DIT ….. OBSERVER, ÉCOUTER, JOUER, COMPRENDRE…, Prades-le-Lez

Prades-le-Lez Hérault

GRATUIT plus d’information sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

L’agroforesterie m’a dit ….. Observer, écouter, jouer, comprendre…

Les 27 janvier, 5 et 17 février

entre 14h et 16h30 sans inscription

Sensibilisation itinérante venez rencontrer les animateurs de la Maison départementale de l’environnement, sur les parcelles agroforestières. Echanges autour de cette pratique agricole durable.

Tout public sans inscription les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.

Attention cet événement reste soumis aux contraintes météo (annulation en cas de pluie)

Avec Aude Hautesserre et Florence Richard, animatrices environnement à la MDE .

Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr

