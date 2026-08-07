L’agros festoche bamboche Saint-Juan
vendredi 7 août 2026 · Saint-Juan
Informations pratiques
Saint-Juan
L’agros festoche bamboche
9B grande rue Saint-Juan Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
A l’occasion des 10 ans de la ferme de Saint Juan animations, burgers et buvette . Vendredi 7 août Odette et Raoul Boulard, duo retropop. Samedi 8 août Pirates, jongleurs et cracheur de feu, la troupe Nano. Dimanche 9 août élevage, spectacle rural et folk avec la Cie Les Animaux. .
9B grande rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51
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English :
L’événement L’agros festoche bamboche Saint-Juan a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS