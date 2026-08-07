Informations pratiques

Saint-Juan

L’agros festoche bamboche

9B grande rue Saint-Juan Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

A l’occasion des 10 ans de la ferme de Saint Juan animations, burgers et buvette . Vendredi 7 août Odette et Raoul Boulard, duo retropop. Samedi 8 août Pirates, jongleurs et cracheur de feu, la troupe Nano. Dimanche 9 août élevage, spectacle rural et folk avec la Cie Les Animaux. .

9B grande rue Saint-Juan 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 79 75 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’agros festoche bamboche Saint-Juan a été mis à jour le 2026-08-04 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS