Laïcité et enfermement. Quelle place pour la liberté de culte dans les lieux d’enfermement ? Le BAM Rennes Vendredi 5 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

ORGANISATEURS : Ligue des Droits de l’Homme Pays de Rennes, Faculté de droit et science politique

La laïcité garantit à chacun·e la liberté de choisir et de pratiquer sa religion. La loi de 1905, en affirmant la neutralité religieuse de l’État, a acté la séparation de celui-ci d’avec toutes les religions. Elle impose également à l’État la responsabilité de garantir la liberté de culte. Cette année, la LDH souhaite explorer comment l’État permet et s’assure que cette liberté est respectée dans les lieux d’enfermement (prisons, maisons d’arrêt, CRA…). Les personnes détenues, dépendantes du service public pour exercer leur culte, peuvent-elles pratiquer librement leur religion ? Ont-elles accès à des espaces adaptés ? Tous les cultes sont-ils traités équitablement ? Les discriminations y sont-elles plus marquées qu’ailleurs ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-05T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-05T21:00:00.000+01:00

Le BAM 2 Rue André Trasbot, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine