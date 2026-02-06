Laïcité française et pluralité – Conférence par Rita HERMON-BELOT Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit 8 € tout publicGratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

De nombreuses personnes éprouvent un désarroi face aux questions liées à l’expression religieuse dans la vie quotidienne et professionnelle, en raison de l’absence d’une définition claire et consensuelle de la laïcité. Pour mieux comprendre cette notion, il est nécessaire de la préciser et de l’aborder au-delà des polémiques médiatiques. L’analyse mettra l’accent sur la pluralité et la diversité des situations, en examinant de manière rigoureuse et apaisée les tensions entre expressions religieuses et principe de laïcité, ainsi que les réponses apportées par différentes instances au cours des dernières années.Historienne, spécialiste de la Révolution française. Directrice d’études de l’EHESS, Rita Hermon-Belot est titulaire de la chaire « Pluralité religieuse et laïcité dans l’histoire française, XVIIIe-XXe siècle »

Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000

