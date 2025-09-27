L’aide mémoire de Jean-Claude Carrière théâtre La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame

27 septembre 2025 20:00:00

2025-09-27

L’aide mémoire de Jean-Claude Carrière mise en scène de Pierre-Marie Escourou avec Ophélie Brette et Stéphane Vexler. Sans réservation, billeterie sur place.

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 62 45

English :

L’aide mémoire by Jean-Claude Carrière directed by Pierre-Marie Escourou with Ophélie Brette and Stéphane Vexler. No reservation necessary, ticket office on site.

German :

L’aide mémoire von Jean-Claude Carrière Inszenierung von Pierre-Marie Escourou mit Ophelia Brette und Stéphane Vexler. Ohne Reservierung, Kartenverkauf vor Ort.

Italiano :

L’aide mémoire di Jean-Claude Carrière diretto da Pierre-Marie Escourou con Ophélie Brette e Stéphane Vexler. Non è necessaria la prenotazione, i biglietti sono disponibili in loco.

Espanol :

L’aide mémoire de Jean-Claude Carrière dirigida por Pierre-Marie Escourou con Ophélie Brette y Stéphane Vexler. No es necesario reservar, entradas disponibles in situ.

