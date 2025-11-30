L’aide-mémoire Théatre Combres
La Compagnie Ophélia présente la pièce de théâtre L’aide-mémoire le dimanche 30 novembre à la salle polyvalente de Combres à 15h.
Réservation obligatoire
Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 52 54 63
English :
The Compagnie Ophélia presents the play L’aide-mémoire on Sunday November 30 at the Salle polyvalente in Combres at 3pm.
Reservations required
German :
Die Compagnie Ophélia führt das Theaterstück L’aide-mémoire am Sonntag, den 30. November in der Mehrzweckhalle von Combres um 15 Uhr auf.
Reservierung erforderlich
Italiano :
La Compagnie Ophélia presenta lo spettacolo L’aide-mémoire domenica 30 novembre presso la Salle polyvalente di Combres alle ore 15.00.
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
La Compagnie Ophélia presenta la obra L’aide-mémoire el domingo 30 de noviembre en la Salle polyvalente de Combres a las 15.00 h.
Reserva obligatoria
