L’aide-mémoire Théatre

Combres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La Compagnie Ophélia présente la pièce de théâtre L’aide-mémoire le dimanche 30 novembre à la salle polyvalente de Combres à 15h.

Réservation obligatoire

.

Combres 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 52 54 63

English :

The Compagnie Ophélia presents the play L’aide-mémoire on Sunday November 30 at the Salle polyvalente in Combres at 3pm.

Reservations required

German :

Die Compagnie Ophélia führt das Theaterstück L’aide-mémoire am Sonntag, den 30. November in der Mehrzweckhalle von Combres um 15 Uhr auf.

Reservierung erforderlich

Italiano :

La Compagnie Ophélia presenta lo spettacolo L’aide-mémoire domenica 30 novembre presso la Salle polyvalente di Combres alle ore 15.00.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

La Compagnie Ophélia presenta la obra L’aide-mémoire el domingo 30 de noviembre en la Salle polyvalente de Combres a las 15.00 h.

Reserva obligatoria

