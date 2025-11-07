L’aide numérique Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der La Porte du Der

L’aide numérique 7 – 28 novembre, les vendredis Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne

sur inscription. durée 45 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T09:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:15:00+01:00

Fin : 2025-11-28T09:00:00+01:00 – 2025-11-28T11:15:00+01:00

Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der
10 bis place de l'hôtel de ville
52220 Montier-en-der
La Porte du Der
52220 Montier-en-Der
Haute-Marne
Grand Est
03 25 07 64 36
https://www.facebook.com/Mediathequemontier/
media-montierender@agglo-saintdizier.fr

Bloqué par un problème informatique ? Vous savez vous servir de votre ordinateur, tablette ou smartphone mais vous rencontrez une difficulté. Prenez rendez-vous ! Service

Canva