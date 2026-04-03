L’aide numérique, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der
L’aide numérique, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der vendredi 3 avril 2026.
L’aide numérique 3 – 17 avril, les vendredis Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der Haute-Marne
sur inscription. durée 45 mn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-03T09:00:00+02:00 – 2026-04-03T11:15:00+02:00
Fin : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T11:15:00+02:00
Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der 10 bis place de l’hôtel de ville 52220 Montier-en-der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est 03 25 07 64 34 https://www.facebook.com/Mediathequemontier/ [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]
Bloqué par un problème informatique ? Vous savez vous servir de votre ordinateur, tablette ou smartphone mais vous rencontrez une difficulté. Prenez rendez-vous ! Service
Canva
À voir aussi à La Porte du Der (Haute-Marne)
- Ca m’ Play: Découverte Atelier Crochet La Porte du Der 15 avril 2026
- La Constellation 2.0 : Spécial Micro-Folie, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 15 avril 2026
- La Constellation dessine, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 29 avril 2026
- Ça m’play : Atelier crochet, Médiathèque Judith Magre, Montier-en-Der, La Porte du Der 29 avril 2026
- La Science expliquée aux gens, Auditorium de la Halle au blé, La Porte du Der 30 avril 2026