L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE 8 Rue de la Main de Fer Perpignan

L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE

8 Rue de la Main de Fer 15 Rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Une rencontre et projection pour redécouvrir l’Aiguat de 1940, une crue catastrophique qui a marqué l’histoire des Pyrénées-Orientales.

8 Rue de la Main de Fer 15 Rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22 contact-office@mairie-perpignan.com

English :

A meeting and screening to rediscover the Aiguat of 1940, a catastrophic flood that marked the history of the Pyrénées-Orientales region.

