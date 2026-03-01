L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE 8 Rue de la Main de Fer Perpignan
L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE 8 Rue de la Main de Fer Perpignan samedi 14 mars 2026.
L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE
8 Rue de la Main de Fer 15 Rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Une rencontre et projection pour redécouvrir l’Aiguat de 1940, une crue catastrophique qui a marqué l’histoire des Pyrénées-Orientales.
.
8 Rue de la Main de Fer 15 Rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 22 contact-office@mairie-perpignan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A meeting and screening to rediscover the Aiguat of 1940, a catastrophic flood that marked the history of the Pyrénées-Orientales region.
L’événement L’AIGUAT DE 1940 CHRONIQUE D’UNE CRUE Perpignan a été mis à jour le 2026-03-05 par PERPIGNAN TOURISME