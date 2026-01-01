L’Ailleurs L’arc Le Creusot

L’Ailleurs

L’arc 5 rue Jean Bouveri Le Creusot Saône-et-Loire

Rendez-vous le 20 janvier à L’arc pour découvrir L’ailleurs, spectacle primé à deux reprises lors du festival d’Avignon qui raconte le parcours de familles syriennes ayant migré en France.

Basé sur des histoires vraies, le récit nous rappelle que derrière chaque parcours migratoire, il y a des visages, des histoires, des familles, des épreuves mais aussi de l’espoir et du courage.

Il fait écho aux valeurs portées par la Ville et illustre l’esprit du CTAI (Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration) créer des ponts, permettre à chacun de trouver sa place, valoriser les talents et les parcours.

Mis en scène par Mété Arikan, Cie Arc en Scène.

L'arc 5 rue Jean Bouveri Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : L’Ailleurs

