L’Ain de Ferme en Ferme Spiruline Astrée

route de saint bernard Spiruline Astrée Trévoux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

À l’occasion de l’Ain de Ferme en Ferme, découvrez la spiruline paysanne à Spiruline Astrée ! Visite des bassins, observation au microscope, dégustation et échanges pour tout comprendre de ce superaliment local et surprenant.

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route de saint bernard Spiruline Astrée Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 82 91 bonjour@spiruline-astree.fr

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English :

On the occasion of Ain de Ferme en Ferme, discover spirulina at Spiruline Astrée! Visit the ponds, look through the microscope, taste and talk about this surprising local superfood.

L’événement L’Ain de Ferme en Ferme Spiruline Astrée Trévoux a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Ars-Trévoux