l’air de rien … regarder les nuages, à l’occasion d’une balade en vélo Maison de quartier Bottière Nantes
l’air de rien … regarder les nuages, à l’occasion d’une balade en vélo Maison de quartier Bottière Nantes samedi 28 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 11:31 – 12:21
Gratuit : oui gratuit le vélo n’est pas fourni, les nuages si !pas de réservations, juste un avertissement : le guide de la balade c’est Gaston ! d’où l’horaire … Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public
une balade en vélo, à l’occasion de la journée internationale des Nuages? rouler, se promener et s’arrêter, et puis rouler, se promener et s’arrêter, et puis …
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
https://www.lesnuages.org
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