L’Air Haguenau

L’Air Haguenau dimanche 12 octobre 2025.

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-12 11:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

2025-10-12

Voilà bien matière à exploration et recherche…. Borée, Notos, Zéphyr et Euros ont eu leur heure de gloire. Qu’en est-il des autres aspects de l’air ?

Déf. Fluide gazeux formant l’atmosphère, que respirent les êtres vivants, constitué essentiellement d’oxygène et d’azote.

L’air un vent, une brise, un ouragan…

L’air un petit air, un aria, un air d’opéra…

L’air une atmosphère, une ambiance…

L’air avoir l’air, n’avoir l’air de rien…

Allons voir ce que Rameau, Vivaldi ou Beethoven pour ne citer qu'eux ont à nous proposer, sans oublier de visiter également d'autres univers musicaux…

Comptez sur nous pour vous faire fredonner des airs inconnus. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

So much for exploration and research…. Boreas, Notos, Zephyr and Euros have all had their day. But what about the other aspects of air?

German :

Es gibt also viel zu erforschen und zu erforschen. Boreas, Notos, Zephyr und Euros haben ihre Zeit gehabt. Wie sieht es mit anderen Aspekten der Luft aus?

Italiano :

Alla faccia dell’esplorazione e della ricerca. Boreas, Notos, Zephyr ed Euros hanno fatto il loro tempo. E gli altri aspetti dell’aria?

Espanol :

Adiós a la exploración y la investigación. Boreas, Notos, Zephyr y Euros han tenido su momento. ¿Y los demás aspectos del aire?

