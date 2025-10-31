Lair of the dead Saint-Dizier
Lair Of Play Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31 2025-11-01
Enquête immersive à Saint-Dizier édition Halloween. Une mystérieuse créature sème le chaos dans les rues du centre-ville… Saurez-vous percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard ? Enquête familiale de 14h à 18h samedi 1er novembre. Enquête nocturne (public averti) de 18h à 0h vendredi 31 octobre .
Lair Of Play Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 50 95 09 54
